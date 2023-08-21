Оттуда взлетают для ударов по Украине: беспилотник атаковал российский военный аэродром, поврежден самолет - СМИ

В сети сообщают, что в результате происшествия был якобы поврежден неиспользуемый самолет

Военный аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются бомбардировщики Ту-22М3, которые наносят ракетные удары по Украине, был атакован беспилотным летательным аппаратом.

Об этом в понедельник, 21 августа, пишет Telegram-канал Mash.

"По нашей информации, это был гражданский коптер, дооснащенный СВУ и усиленной батареей — его вовремя заметили и сбили", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте падения дрона образовалась воронка и начался пожар. Его ликвидировали без помощи МЧС. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

По информации Telegram-канала Baza, в результате падения получил повреждения неиспользуемый самолёт, находящийся на аэродроме.

Стоит добавить, что ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что утром на территории Кировского района была отражена атака БПЛА.

Реакция сети

В социальных сетях уже успели прокомментировать происшествие. Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский подчеркнул, что российские СМИ указывают на повреждение якобы неиспользуемого самолета. Однако на этом аэродроме находятся бомбардировщики Ту-22М3, которые наносят ракетные удары по Украине.

В то же время украинский журналист Петр Шуклинов подчеркнул, что если уничтожен Ту-22М3, то не существует модели самолетов, которые "не используются".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 21 августа неизвестный беспилотник атаковал Подмосковье. Он упал около 6:50 в Одинцовском районе. В связи с этим над всеми аэропортами в москве закрыли небо. Позже российская пропагандистка маргарита симоньян заявила, что сбитый беспилотник упал недалеко от ее дома.