Россияне устроили массированный ракетный удар по Украине: взрывы слышали в Днепре и западной части страны

Больше взрывов слышали жители Днепра

В ночь на вторник, 15 августа, российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине. В частности, под атаку попал город Днепр, также взрывы слышали в западной части страны — в частности, во Львовской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает "Телеграф". Более подробно о последствиях атаки и о результативности ПВО будет известно позже, однако предварительно целями атак на Западе страны могли быть военные аэродромы.

Около 05:15 серию взрывов слышали в Луцке, также сообщают о взрывах во Львове.

В некоторых военных и мониторинговых Telegram каналах пишут о том, что ракеты пролетели над границей с Румынией. Подтвердить эту информацию пока невозможно, однако оккупанты нередко используют эту тактику, запуская ракеты на сверхнизких высотах, используя особенности ландшафта.

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