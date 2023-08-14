Враг ударил по Одессе ракетами и дронами: вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшие (фото, видео)
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Пострадали сотрудники супермаркета
В ночь на 14 августа враг атаковал Одессу крылатыми ракетами и беспилотниками.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров, в зданиях взрывной волной выбиты окна.
По данным чиновника, есть информация о троих пострадавших.
В то же время спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все российские ракеты и дроны-камикадзе.
По его информации, во время воздушной атаки по Одессе оккупанты применяли 15 ударных БПЛА и 8 ракетам типа "Калибр".
"Обломки уничтоженных целей повредили общежитие в центре Одессы, а также супермаркет. Кроме того, на двух объектах произошел пожар. Пострадали, по предварительной информации, три человека — это сотрудники супермаркета. Им оказывается медицинская помощь", — отметил он.
Также он добавил, что всего было три волны атак на город ночью.
Кроме того, взрывы прогремели ночью и в Запорожье. Там официальной информации пока нет.
Ранее "Телеграф" писал о том, что 9 августа враг также обстрелял Запорожье, тогда погибло три человека.