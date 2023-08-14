Враг ударил по Одессе ракетами и дронами: вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшие (фото, видео)

Пострадали сотрудники супермаркета

В ночь на 14 августа враг атаковал Одессу крылатыми ракетами и беспилотниками.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров, в зданиях взрывной волной выбиты окна.

По данным чиновника, есть информация о троих пострадавших.

В то же время спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все российские ракеты и дроны-камикадзе.

По его информации, во время воздушной атаки по Одессе оккупанты применяли 15 ударных БПЛА и 8 ракетам типа "Калибр".

"Обломки уничтоженных целей повредили общежитие в центре Одессы, а также супермаркет. Кроме того, на двух объектах произошел пожар. Пострадали, по предварительной информации, три человека — это сотрудники супермаркета. Им оказывается медицинская помощь", — отметил он.

Также он добавил, что всего было три волны атак на город ночью.

Кроме того, взрывы прогремели ночью и в Запорожье. Там официальной информации пока нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 9 августа враг также обстрелял Запорожье, тогда погибло три человека.