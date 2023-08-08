Оккупанты усилят обстрелы: в ВСУ рассказали, чего украинцам ждать от осени

Обстрелы станут более частыми осенью, но есть и хорошая новость

До конца лета осталось меньше месяца, а с наступлением осени и первых холодов стоит ожидать усиления российских обстрелов.

Об этом рассказал в эфире единого марафона украинских новостей спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Действительно, что касается осени, которая нас ожидает, то возможно будет обострение", — сказал он.

При этом Игнат напомнил, что россия до вторжения имела обширный арсенал ракет, который активно использовался прошлой осенью и зимой, а потому сильно истощился к настоящему времени.

Поэтому представитель ВС ВСУ отмечает, что таких масштабов обстрелов, как это было в прошлом году скорее всего не будет, но определенная эскалация осенью произойдет.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее говорил, что россияне уже не скрывают того, что они целенаправленно бьют по гражданских объектах, а потому обстрелы украинских энергетических объектов неизбежно будут и этой зимой.

При этом эксперты убеждены, что если зима в этом году будет более холодной, чем в прошлом, то и отключения света у населения будут более длительными.