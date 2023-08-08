Окупанти посилять обстріли: у ЗСУ розповіли, чого українцям чекати від осені

Обстріли почастішають восени, але є і хороша новина

До кінця літа залишилося менше місяця, а з настанням осені та перших холодів варто очікувати посилення російських обстрілів.

Про це розповів в ефірі єдиного марафону українських новин речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Справді, що стосується осені, яка на нас чекає, то, можливо, буде загострення", — сказав він.

При цьому Ігнат нагадав, що росія до вторгнення мала великий арсенал ракет, який активно використовувався минулої осені та взимку, а тому сильно вичерпався.

Тому представник ВР ЗСУ зазначає, що таких масштабів обстрілів, як це було минулого року, швидше за все, не буде, але певна ескалація восени відбудеться.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше говорив, що росіяни вже не приховують того, що вони цілеспрямовано б’ють по цивільних об’єктах, а тому обстріл українських енергетичних об’єктів неминуче буде і цієї зими.

При цьому експерти переконані, що якщо зима цього року буде холоднішою, ніж минулого, то й відключення світла у населення будуть тривалішими.