В результате прилета по Луцку есть погибшие: подробности
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Под удар попало предприятие
В ночь на вторник, 15 августа, россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в частности Луцке есть прилет по промышленному предприятию в Луцке. Погибло трое людей, еще несколько получили ранения.
Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram.
По его словам, ночью в области также работали силы ПВО.
"Нахожусь на месте происшествия. К сожалению, в результате попадания есть жертвы. По состоянию на данный момент погибли три человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице", — написал он, добавив, что больше информации будет предоставлено позже.
Напомним, кроме Луцка минувшей ночью враг также ударил ракетами по Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Ровенской областям и Днепру. Во Львове обломки ракет упали на жилые дома. Во многих регионах в результате вражеских атак возникли перебои с электроэнергией.
Как сообщал "Телеграф", во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома по улицам Патона и Каховской, вспыхнул пожар. Есть пострадавшие, людей эвакуировали. В других частях города также были зафиксированы небольшие возгорания. Их оперативно ликвидировали.