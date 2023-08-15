В результате прилета по Луцку есть погибшие: подробности

Под удар попало предприятие

В ночь на вторник, 15 августа, россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в частности Луцке есть прилет по промышленному предприятию в Луцке. Погибло трое людей, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram.

По его словам, ночью в области также работали силы ПВО.

"Нахожусь на месте происшествия. К сожалению, в результате попадания есть жертвы. По состоянию на данный момент погибли три человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице", — написал он, добавив, что больше информации будет предоставлено позже.

Напомним, кроме Луцка минувшей ночью враг также ударил ракетами по Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Ровенской областям и Днепру. Во Львове обломки ракет упали на жилые дома. Во многих регионах в результате вражеских атак возникли перебои с электроэнергией.

Как сообщал "Телеграф", во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома по улицам Патона и Каховской, вспыхнул пожар. Есть пострадавшие, людей эвакуировали. В других частях города также были зафиксированы небольшие возгорания. Их оперативно ликвидировали.