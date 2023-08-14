"Сгорел до основания": в Одессе больше не будет FOZZY - заявление компании

В результате инцидента ранения получили трое сотрудников

В сети украинских гипермаркетов FOZZY сделали заявления после того, как их магазин был полностью уничтожен в результате российской атаки на Одессу. Там объявили, что приостанавливают работу своей сети в данном областном центре.

Об этом говорится на странице FOZZY Cash&Carry в Facebook.

Согласно данным пресс-службы FOZZY, их гипермаркет в Одессе был "разрушен до основания и восстановлению не подлежит". Там также рассказали, что в результате инцидента ранения получили трое сотрудников, к счастью, обошлось без погибших.

"Одесса сегодня – место нашей боли. Место сожженных целей наших 270 сотрудников, которые продолжали ходить на работу, чтобы кормить свои семьи и жить привычную жизнь даже в условиях войны. Место, где когда-то был хороший обновленный FOZZY, дверь которого отныне закрыта. Мы с сожалением сообщаем, что FOZZY в Одессе не будет работать", — говорится в сообщении.

При этом, подчеркивают в сети, там верят, что в будущем им удастся отстроить каждый квадратный метр своего бизнеса.

Напомним, что обстрел Одессы произошел в ночь на 14 августа. Украинской ПВО удалось уничтожить все ракеты и дроны, однако падения обломков спровоцировало ряд пожаров в городе, в том числе и в здании гипермаркета FOZZY.

Ранее мы писали о том, что в конце июля российские войска уничтожили Спасо-Преображенский собор в Одессе.