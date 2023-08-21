Ще один російський літак пошкоджений: у ГУР озвучили деталі удару по аеродрому "Шайківка"

У ГУР розповіли, хто причетний до удару по російському летовищу

Внаслідок атаки БПЛА на російський аеродром "Шайківка" в Калузької області постраждав щонайменше один літак. Масштаби втрат росіян можуть бути більшими, але путінський режим ретельно їх приховує.

Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

"Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та пошкоджень", — сказав він.

Також він пояснив, хто стоїть за ударом БПЛА по військовому летовищу в росії. За словами Юсова, до цього причетні "люди із центральної росії", які працювали в координації з ГУР МО України. Їм було поставлено завдання дістатися аеродрому "Шайківка" і відпрацювати по ньому, з яким вони успішно впоралися. Представник української розвідки зазначив, що спецслужби продовжують виконувати завдання на ворожій території.

"Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, у тому числі й на території держави агресора", – зазначив Андрій Юсов.

Російські Telegram-канали раніше повідомляли про те, що під час атаки дрона було пошкоджено літак, який нібито не використовується. Нагадаємо, що з аеродрому "Шайківка" в Калузької області регулярно злітають бомбардувальники Ту-22М3, які завдають ударів по Україні ракетами Х-22.

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