Спецоперація ГУР у Криму: бійці вже повернулися, з’явилися нові подробиці та відео

Відомо, що бійці ГУР завдали втрат противнику

Спецоперацію українських силовиків Головного управління розвідки Міноборони в окупованому Криму завершено. Наші силовики виконали всі поставлені завдання та повернулися назад.

Про це в коментарі РБК-Укріїну розповіли представники ГУР Андрій Черняк та Андрій Юсов.

"Ця операція мала характер рейду. Вона показала, що тимчасово окупований острів не лише у зоні досяжності засобів поразки українських Сил безпеки та оборони, а й у зоні досяжності для проведення відповідних операцій особового складу українських захисників", — сказав Юсов.

Він також підтвердив інформацію про те, що спецоперація пройшла на території мису Тарханкут. Її проводили у населених пунктах Маяк та Оленівка.

"Продовжується планова робота українських Сил безпеки та оборони", — сказав представник ГУР.

Кадри спецоперації від ГУР

Нагадаємо, що під час висадки на окупований півострів українські силовики завдали втрат противнику. Наразі інформація про це уточнюється.

Раніше "Телеграф" писав про те, що саме на мисі Тарханкут 23 серпня в ході спецоперації ГУР було знищено ЗРК С-400.