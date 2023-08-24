Бійці ГУР висадилися у Криму: стали відомі подробиці спецоперації

Про вибухи в районі мису Тарханкут близько 5 годин писали ЗМІ

Вранці 24 серпня підрозділи української розвідки висадилися в окупованому Криму у рамках спецоперації. Там відбувся бій.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що всі завдання українських силовиків було виконано.

За інформацією Юсова, бій відбувався за участю плавальних засобів та авіації.

Водночас у коментарі "Суспільному" він зазначив, що спецоперація проводилася за підтримки військово-морського флоту. За його інформацією, втрат серед особового складу українських силовиків немає. Спецоперація триває, всі деталі ГУР розкривати поки що не буде.

"У рамках спецоперації відбулася висадка особового складу на території півострова. Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація про кількість втрат уточнюється", – уточнив він.

Водночас "Крим. Реалії" повідомляли про вибухи в районі мису Тарханкут у районі 5 години ранку 24 серпня. Їх чули мешканці населеного пункту Маяк.

Пропагандисти писали, що у Криму невідомі на гумових човнах нібито обстріляли з берега кемпінг із туристами в Оленівці. Одні росЗМІ уточнювали, що всього було 10 людей у двох човнах, інші писали, що було чотири човни з диверсантами. У найкращих традиціях роспропаганди Телеграм-канали повідомили, що "всіх диверсантів було ліквідовано".

До речі, згодом самі пропагандисти спростували інформацію про те, що нападників вдалося ліквідувати.

За інформацією "Крим. Реалії", в населеному пункті Маяк знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил рф. Крім того, на півострові знаходиться радіолокаційний вузол — РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру півострова підготовлено позиції для ППО.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ГУР розкрили подробиці атаки БПЛА на російський аеродром "Шайківка" у Калузької області, де постраждав щонайменше один літак.