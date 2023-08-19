россия уже проиграла войну: Байден назвал причину

По словам главы Штатов, вторжение россии в Украину не является исключительно европейской проблемой

Президент США Джо Байден заявил, что рф уже проиграла войну, так как не может достичь своей первоначальной цели. Он также считает аргументацию главы россии владимира путина относительно вторжения в Украину "смешной".

Об этом Байден сказал после трехстороннего саммита с лидерами Японии и Южной Кореи, пишет CNN.

"россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой заявляла. Это невозможно", — сказал президент Штатов.

Он добавил, что отсутствие реакции на российскую агрессию в Украине могло бы стать сигналом для Китая в отношении Тайваня.

"Представьте, если бы мы ничего не сделали… Если бы мы стояли на месте, какой сигнал по Тайваню мы бы послали Китаю? Какой сигнал это дало бы всему миру?" – рассуждает Байден.

Он подчеркнул, что вторжение россии в Украину не является исключительно европейской проблемой, так как такого вторжения не было со времен Второй мировой войны.

Стоит отметить, что путин многократно менял цели так называемой "СВО" — в начале это были "денацификация" и "демилитаризация" Украины, позднее — якобы защита людей и самой россии от угроз, которые ей пытаются создать на ее же исторических территориях. В одном из своих выступлений глава россии заявил, что цель войны — "ликвидация антироссийского анклава" в Украине.

Более того, недавно министр обороны россии сергей шойгу вообще насмешил сеть новой целью "СВО" — это якобы "освобождение российских военнослужащих из украинского плена". Что выглядит абсурдно, так как именно в результате "спецоперации" россияне и попадают в плен.