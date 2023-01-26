Ответ удивил: что в начале войны путин говорил в личных беседах о целях "спецоперации"

путин приглашал Варнига переехать с семьей в Москву

Российский диктатор владимир путин, который в очередной раз принялся объяснять цели так называемой "спецоперации" в Украине, в начале войны отказывался их называть. В разговоре с исполнительным директором оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиасом Варнигом он заявил, что это "государственная тайна".

В интервью немецкой газете Zeit Маттиас Варниг рассказал, что общался с путиным в самом начале полномасштабного вторжения россии в Украину. По его словам, разговоре с главой кремля он задал ему вопрос целях войны, но тот не смог дать конкретный ответ.

"Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска у Киева. Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина, или даже больше?" — спросил Варниг у путина.

В ответ на это, рассказывает Варниг, путин заявил, что "это государственная тайна".

Также исполнительный директор Nord Stream 2 поведал, что в этом же разговоре российский лидер приглашал его переехать в Москву вместе с семьей, но он отказался.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Офисе президента Украины назвали главные черты характера владимира путина.

Также мы сообщали о том, что Зеленский назвал неожиданную причину отказа от переговоров с путиным.