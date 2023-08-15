Цели "СВО" опять изменились? шойгу насмешил абсурдным заявлением

Он назвал освобождение российских оккупантов из плена приоритетной задачей

Министр обороны россии Сергей Шойгу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности не только пригрозил Украине "новым" вооружением, которое рф давно использует, но и назвал новую цель так называемой "СВО" — "освобождение российских военнослужащих из украинского плена". Что выглядит довольно странно, так как именно в результате "СВО" россияне и начали массово попадать в плен.

Слова шойгу цитируют росСМИ.

Он назвал освобождение российских оккупантов из плена приоритетной задачей, и заявил, что россия сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста, представители которого, по его словам, помогают разыскать российских пленных.

шойгу заявил, что эта работа "сложна и деликатна" и добавил, что россия продолжит предпринимать шаги, направленные на возвращение российских военных на родину. Это звучит смешно, так как проблема решается элементарно — просто забрать своих военных из Украины.

"Это хитрый план, чтобы получить "железную" причину для спецоперации! Начинаем наступление, попадаем в плен, а дальше нас полтора года освобождают", "Да сколько можно, где управа на этих биндер в конце концов", "Многоходовочка же, ну, че вы, как эти", — иронизируют в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время спецоперации, которую провели Силы обороны Украины, высадившись на левом берегу Херсонщины, они взяли в плен российского комбата майора Томова. Он активно делится информацией с ВСУ.