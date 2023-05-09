Пригожин заставил Шойгу прогнуться: почему минобороны рф пошло на уступки и чего будут стоить вагнеровцам эти "дары данайцев"

Скандал вокруг возможной рокировки боевых группировок в Бахмуте получил неожиданное продолжение

Истерическое обращение главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к высшему руководству минобороны рф наделало немало шума вокруг положения оккупантов в Бахмуте, жестокие бои за который продолжаются в течение последних 9 месяцев. Пока "повар" путина анонсировал выход своих боевиков с позиций уже 10 мая, а его "коллега" Рамзан Кадыров уверял, что готов в считанные часы заменить вагнеровцев своими "тик-ток войсками", минобороны рф вдруг пообещало обеспечить ЧВК Пригожина всем необходимым вооружением и даже предоставить полную свободу в решениях и действиях, правда, под руководством генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщил сам главарь наемников в Telegram.

Почему российский генералитет вдруг проявил такую лояльность к одиозному Пригожину, который, не подбирая слов, регулярно обвиняет минобороны во всех провалах россии в Украине, и какую роль на фронте действительно играют ЧВК — в материале "Телеграфа".

Крысиные перегоны продолжаются

Характерной особенностью политики Владимира Путина всегда была стратегия натравливания представителей разных кланов российских элит друг на друга для создания нездоровой конкуренции в борьбе за место под "кремлевским солнцем".

В течение 23-х лет принцип "разделяй и властвуй" позволял диктатору предотвращать мятеж против себя и заставлял разные башни кремля соперничать за благосклонность путина. Война не только не стала поводом к пересмотру этой политики, но и усилила ее, что привело к повышению градуса напряжения между элитами.

Конфликт между финансистом ЧВК "Вагнер" и Минобороны рф тянется с того момента, когда россия начала терпеть первые военные поражения в Украине. Евгений Пригожин систематически обвинял регулярную армию в провалах россии на фронте, а неудачи собственной ЧВК списывал на снарядный голод, который для его наемников якобы искусственно создавало ведомство.

По словам военного эксперта Олега Старикова, с начала своего участия в войне ЧВК выполняли задачи в рамках единого плана, разработанного штабом так называемой "СВО". Глава минобороны Сергей Шойгу и начальник генштаба из рф Валерия Герасимова пытались ввести ЧВК в состав регулярных войск, чтобы иметь полный контроль над ними, однако Пригожину удалось "отбиться" от этого.

Теперь планирование боевых действий между наемниками и минобороны, а также поставки вооружения будут происходить через командующего Объединенной группировкой войск россии в Украине генерала Сергея Суровикина.

"Пригожин — это медийная персона, за которой стоит кто-то гораздо более серьезный. В его группу влияния, которую условно можно назвать "патриотами", также входит Суровикин и Кадыров, а противостоит им группа "военных" — Шойгу и Герасимов. Они поочередно пытаются лишить друг друга влияния, однако пока ни одной из групп это не удалось. Кремль в этой ситуации оказался над конфликтом, завершив его сохранением баланса интересов", — объясняет эксперт.

Стоит отметить, что высшее военное руководство рф действительно крайне негативно относится к предводителю "вагнеровцев", ведь воевать бок о бок со вчерашними зеками — позорный сценарий для любого офицера. Несмотря на это, минобороны не только "глотает" истеричные выпады Пригожина в свой адрес, но и обещает удовлетворить все его потребности в боеприпасах и военной технике.

"Уступками" минобороны ведет наемников на заклание

Так случилось и в этот раз. Уже через три дня после угроз вывести своих боевиков из Бахмута из-за катастрофических потерь на фоне снарядного голода, Пригожин сообщил о "клятвах" со стороны мо рф о предоставлении вооружения.

"Нам клянутся, что на фланги будет выставлено все, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске (Бахмут, — Ред.) так, как считаем нужным. И нам дают Суровикина (Сергей Суровикин — генерал армии россии , — Ред.), как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнера" во взаимодействии с министерством обороны", — заявил глава наемников.

По словам политолога и военного эксперта Дмитрия Снегирева, своим решением минобороны рф наглядно опровергло информацию об искусственном конфликте между ведомством и ЧВК "Вагнер" и наличии снарядного голода. Более того, тот факт, что Михаил Мизинцев, ранее возглавлявший департамент по материально-техническому обеспечению минобороны рф, сейчас является правой рукой Пригожина, свидетельствует о том, что ни о каком противостоянии на этот раз речь не идет.

"Из-за катастрофических потерь в Бахмуте к Пригожину возникли вопросы со стороны криминальных авторитетов, которые лично давали разрешение на вербовку заключенных в ЧВК. Главарю "вагнеровцев" пришлось публично признать, что он теряет до роты солдат в день, а официальной причиной этого назвать недоразумение между ним и минобороны и снарядный голод", — объясняет политолог в комментарии "Телеграфу".

В то же время "уступки" минобороны по предоставлению ЧВК необходимого вооружения и картбланш на любые решения и действия в районе Бахмута не обещают "вагнеровцам" ничего хорошего, говорит эксперт.

По плану российских спецслужб, главная задача наемников на фронте – участие в "мясорубках", где коэффициент смертности достигает 80%. Таким образом, решается задача утилизации так называемого контингента "К" — более 40 тысяч условно амнистированных на момент боевых действий в Украине.

Ситуация с выходом "Вагнера" из Бахмута и приглашение туда кадыровцев — это попытка спецслужб вовлечь в процесс утилизации и другие военные формирования, в том числе полк "Ахмат", который представляет собой автономную единицу, подчиненную непосредственно Рамзану Кадырову и может оказывать существенное влияние на настроения на Северном Кавказе.

По словам Дмитрия Снегирева, сегодня самая горячая точка фронта используется спецслужбами рф для уничтожения силовых образований, в которые входят не только зеки, но и идейные националисты с боевым опытом, вызывающие страх у кремля.

"Сейчас в районе Бахмута сосредоточено до 5 тысяч наемников, тогда как группировка регулярной армии рф только в этом районе составляет примерно 26 тысяч, а на всех оккупированных территориях Украины — до 400 тысяч. Поэтому все разговоры об уникальности ЧВК и их влиянии на ход боевых действий — не более чем миф Эти образования необходимы спецслужбам для утилизации спецконтингента и ядра самих компаний. Пригожин по максимуму выполнил эту задачу в Бахмуте, но после озвучивания потерь вслух ему отказали в "мобилизации" зэков. Ему необходимо сохранить хотя бы какой-то костяк ЧВК, чтобы продолжить свою деятельность в Африке", — объясняет эксперт.

В Главном управлении разведки прямо говорят, что Пригожин строит собственные политические планы, очевидно, сотрудничая с определенными партнерами и патронами, предоставляющими ему гарантии безопасности. Это собственно и позволяет ему быть столь резким в отношении военного руководства рф, уверен представитель ГУР Андрей Юсов.

"Заявления Пригожина обусловлены желанием сохранить себя, свои активы и иметь определенные политические перспективы. Чтобы затем указать на виновных в определенных провалах, в том числе военных", — подчеркнул Юсов в интервью "Телеграфу".