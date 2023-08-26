Стало відомо, коли путін і пригожин бачилися востаннє: подробиці

Невідомо про що саме говорили путін і пригожин, але останньому розмова не припала до душі

Після невдалого заколоту у росії євгеній пригожин зустрічався з володимиром путіним. Виходячи з того, що після візиту ватажок ПВК "Вагнера" кричав на своїх підлеглих, розмова була не приємною.

Про це повідомляє російський канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на свої джерела. Ця зустріч була першою та останньою з моменту заколоту та перед загибеллю егвенія пригожина.

Так, за кілька днів після невдалого "походу справедливості" приватний борт МНТ Аеро забрав ватажка "вагнерівців" з Білорусі та доставив до Санкт-Петербурга. Ще за кілька днів цей же борт доставив пригожина до москви. Таким чином путін і пригожин зустрілися 29 червня, через 5 днів після заколоту.

"євген пригожин летів у гордій самоті та перебував у відмінному настрої: слухав музику, жартував з екіпажем", - кажуть джерела.

Командири ПВК "Вагнера" добиралися на зустріч із путіним самостійно — звичайними рейсами або на авто. Після аудієнції з російським президентом пригожин та його товариші тим самим рейсом вилетіли назад до Пітера. Але цього разу ватажок "вагнерівців" не був спокійним і всю дорогу лаяв підлеглих.

"Як зазначали члени екіпажу, глава найманців після зустрічі з путіним був у нестямі від злості й люті, вичитував усіх своїх супроводжуючих. Увесь час польоту він не замовк і кричав, лаючи пасажирів на підвищених тонах", — зазначили джерела.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що володимир путін підтвердив смерть євгена пригожина. Він розповів, якою він був людиною і висловив свої співчуття.