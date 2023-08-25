"У діда деменція?": лукашенко попався на мерзенній брехні про гарантії безпеки пригожину (відео)

Диктатора спіймали на брехні

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, після того як літак глави ПВК "Вагнера" був знищений в росії, раптово заявив, що жодних гарантій безпеки він і не давав пригожину. Але брехня самопроголошеного президента розсипається лише від одного відео.

Так, за словами лукашенка, він не повинен був забезпечувати безпеку пригожину. А сам бойовик нібито ніколи не просив гарантій для себе.

"Якщо прямо відповідати на це питання: я і не повинен забезпечувати безпеку пригожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла", — каже він.

Більш того, білоруський диктатор каже, що він під час переговорів пропонував пригожину "вислати мотузку та шматок мила", а вже в Мінську він "категорично попереджав" вагнерівців.

Втім, брехня лукашенка спростовується лише одним відео двомісячної давності. На ньому можна почути, як він прямо говорить про гарантії безпеки для бойовика.

"А й сказав пригожину — це гарантія. Аж до того, що я виведу тебе до Білорусі. І я гарантую тобі повну безпеку. І твоїм хлопцям теж", — говорив лукашенко відразу після завершення заколоту пригожина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ліквідація пригожина вплине на політичну ситуацію в росії.