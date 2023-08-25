"У деда деменция?": лукашенко попался на гнусной лжи о гарантиях безопасности пригожину (видео)

Диктатора поймали на лжи

Беларусский диктатор алексагндр лукашенко, после того как самолет главы ЧВК "Вагнера" был уничтожен в рф, внезапно заявил, что никаких гарантий безопасности он и не давал пригожину. Но вранье самопровозглашенного президента рассыпается всего от одного видео.

Так, по словам лукашенко, он не должен был обеспечивать безопасность пригожина. А сам боевик якобы никогда не просил таки гарантий для себя.

"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", — говорит он.

Более того, беларусский диктатор говорит, что он во время переговоров предлагал пригожину "выслать верёвку и кусок мыла", а уже в Минске он "категорически предупреждал" вагнеровцев.

Впрочем, вранье лукашенко опровергается всего одним видео двухмесячной давности. На нем можно услышать, как он прямо говорит о гарантиях безопасности для боевика.

"А и сказал пригожину — это гарантия. Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. И я гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам тоже", — говорил лукашенко сразу после завершения мятежа пригожина.

Напомним, ранее мы писали о том, как ликвидация пригожина повлияет на политическую ситуацию в россии.