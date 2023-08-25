Как смерть пригожина повлияла на активность "Вагнера" в Беларуси: замечена интересная деталь

Незначительно, но постепенно количество "вагнеровцев" шло на понижение до событий в рф и продолжает идти сейчас

Исчезновение главаря российской частной военной компании "Вагнера" евгения пригожина, погибшего в загадочной авиакатастрофе в Тверской области, никак не сказалось на активности "вагнеровцев" на украинско-белорусской границе.

Уменьшение количества наемников уменьшалось еще до происшествия 23 августа. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

"На нашей границе в целом ситуация по-прежнему контролируемая. Мы не фиксировали каких-то непонятных действий. Но по поводу пребывания наемников в Беларуси, то еще до 23 августа, до тех событий, которые произошли на россии, мы фиксировали, что количество наемников в Беларуси уменьшается. Незначительно, но постепенно количество "вагнеровцев" шло на понижение. И с 23 числа их количество также продолжает уменьшаться", — сказал спикер.

По его мнению, после случившихся в россии событий к нахождению "вагнеровцев" в Беларуси следует относиться по-другому. Демченко также добавил, что наемники "Вагнера" уже уезжали в рф, в том числе и под видом предоставления "отпусков". Однако назад они уже не возвращались.

В то же время белорусская служба Радио "Свобода" информирует о том, что в селе Цель Могилевской области демонтируют полевой лагерь ЧВК "Вагнер", который начали строить в конце июня. Уже разобран 101 намет из 273. Отмечается, что лагерь уже могли покинуть порядка 2 тысяч "вагнеровцев" из 5 тыс., которые там были.

К слову, представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге заявил, что "Вагнер" уже не является существенным фактором войны в Украине, пишет "Европейская правда".

"По всем признакам, их боевая эффективность уменьшилась. И они больше не являются существенным фактором, когда речь идет о конфликте внутри Украины", — сказал он.

Он также подчеркнул, что наемники ЧВК "Вагнера" были, вероятно, самыми эффективными боевыми силами российских оккупантов на поле боя в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генштабе отметили полную готовность к любым действиям "вагнеровцев" в Беларуси и возможным попытках вторжения через северную границу.