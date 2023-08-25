Як смерть пригожина вплинула на активність "Вагнера" у Білорусі: помічено цікаву деталь

Незначно, але поступово кількість "вагнерівців" йшло на зниження до подій у рф та продовжує йти зараз

Зникнення ватажка російської приватної військової компанії "Вагнера" євгена пригожина, який загинув у загадковій авіакатастрофі у Тверській області, ніяк не позначилося на активності "вагнерівців" на українсько-білоруському кордоні.

Зменшення кількості найманців зменшувалося ще до події 23 серпня. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

"На нашому кордоні в цілому ситуація, як і раніше, контрольована. Ми не фіксували якихось незрозумілих дій. Але з приводу перебування найманців у Білорусі, то ще до 23 серпня, до тих подій, які сталися на росії, ми фіксували, що кількість найманців у Білорусі зменшується. Незначно, але поступово кількість "вагнерівців" йшла на зниження. І з 23 числа їх кількість також продовжує зменшуватися", — сказав речник.

На його думку, після подій, що відбулися в Росії, до знаходження "вагнерівців" у Білорусі слід ставитися по-іншому. Демченко також додав, що найманці "Вагнера" вже виїжджали до росії, у тому числі й під виглядом надання "відпусток". Проте, назад вони вже не поверталися.

Водночас білоруська служба Радіо "Свобода" інформує про те, що в селі Мета Могилевської області демонтують польовий табір ПВК "Вагнер", який почали будувати наприкінці червня. Вже розібрано 101 палатку з 273. Зазначається, що табір уже могли залишити близько 2 тисяч "вагнерівців" із 5 тис., які там були.

До речі, представник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу заявив, що "Вагнер" вже не є важливим фактором війни в Україні, пише "Європейська правда".

"За всіма ознаками, їхня бойова ефективність зменшилася. І вони більше не є суттєвим фактором, коли йдеться про конфлікт усередині України", — сказав він.

Він також наголосив, що найманці ПВК "Вагнера" були, ймовірно, найефективнішими бойовими силами російських окупантів на полі бою в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Генштабі відзначили повну готовність до будь-яких дій "вагнерівців" у Білорусі та можливих спроб вторгнення через північний кордон.