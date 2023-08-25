"Это еще не конец": Данилов объяснил, что значит для рф смерть пригожина

путин теряет управляемость своей страны

Подрыв самолета пригожина является частью процесса "транзита власти", а в ближайшее время в рф ожидается много "интересных вещей". Запад делает ошибку, что не хочет к этому готовится.

Такое мнение выразил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио свобода". Он объяснил, что дефрагментация россии уже началась.

Данилов отказался комментировать возможную смерть пригожина, но обратил внимание:

"Могу сказать, что и тот марш, который совершался, не мог совершаться без поддержки силовых структур российской федерации (мятеж Пригожина). пригожин не был сумасшедшим человеком, чтобы он сам решил устроить этот марш. Те люди, которые давали ему указания двигаться на Москву, они и остановили его. Более того, все происходящее будет еще иметь последствия. Это не окончание всех этих вещей, которые будут происходить в россии".

По словам Данилова, в россии, скорей всего, начался транзит власти, а путин теряет сегодня уже управляемость своей страны. И там в ближайшее время будет происходить "очень много интересных событий".

"Я еще раз могу подчеркнуть, что фрагментация россии началась и она уже идет. И если Запад не хочет обращать на это внимание, не хочет к этому готовиться, то это большая ошибка Запада. И им нужно понять, что это произойдет независимо от их желания или нежелания. рф будет фрагментирована", — считает секретарь СНБО.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный эксперт нашел странные нестыковки в деле об уничтожении самолета пригожина.