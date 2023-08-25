"Це ще не кінець": Данілов пояснив, що означає для рф смерть пригожина

путін втрачає керованість своєї країни

Підрив літака пригожина є частиною процесу "транзиту влади", а найближчим часом у росії очікується багато "цікавих речей". Захід робить помилку, що не хоче до цього готуватись.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода. Він пояснив, що дефрагментація рф вже розпочалася.

Данілов відмовився коментувати можливу смерть пригожина, але звернув увагу:

"Я можу сказати, що і той марш, який відбувався, не міг відбуватися без підтримки силових структур Російської Федерації (заколот Пригожина).пригожин не був божевільною людиною, щоб він сам вирішив влаштувати той марш. Ті люди, які давали йому вказівки рухатися на Москву, вони і його зупинили. Більше того, все те, що відбувається, буде ще мати наслідки. Це не закінчення всіх цих речей, які будуть відбуватися на росії".

За словами Данілова, в росії, швидше за все, почався транзит влади, а путін втрачає сьогодні вже керованість своєї країни. І там найближчим часом відбуватиметься "дуже багато цікавих подій".

"Я ще раз можу наголосити на тому, що фрагментація Росії розпочалася і вона вже йде.І коли Захід не хоче на це звертати увагу, не хоче до цього готуватися, то це велика помилка Заходу. І і їм треба зрозуміти, що це відбудеться незалежно від їх бажання чи небажання. Росія буде фрагментована", — вважає секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що воєнний експерт знайшов дивні нестиковки у справі про знищення пригожинського літака.