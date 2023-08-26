Стало известно, когда путин и пригожин виделись последний раз: подробности

Неизвестно о чем именно говорили путин и пригожин, но последнему беседа не пришлась по душе

После неудачного мятежа в россии евгений пригожин встречался с владимиром путиным. Исходя из того, что после визита главарь ЧВК "Вагнера" кричал на своих подчиненных, беседа была не из приятных.

Об этом сообщает российский канала ВЧК-ОГПУ со ссылкой на свои источники. Эта встреча была первой и последней с момента мятежа и перед гибелью егвения пригожина.

Так, спустя несколько дней после неудачного "похода справедливости" частный борт МНТ Аэро забрал главаря "вагнеровцев" из Беларуси и доставил в Санкт-Петербург. Еще через несколько дней этот же борт доставил пригожина в москву. Таким образом путин и пригожин встретились 29 июня, спустя 5 дней после мятежа.

"евгений пригожин летел в гордом одиночестве и пребывал в отличном расположении духа: слушал музыку, шутил с экипажем", — говорят источники.

Командиры ЧВК "Вагнера" добирались на встречу с путиным самостоятельно — обычными рейсами или на авто. После аудиенции с российским президентом пригожин и его товарищи тем же рейсом вылетели обратно в Питер. Но на этот раз главарь "вагнеровцев" не был спокойным и всю дорогу ругал подчиненных.

"Как отмечали члены экипажа, глава наемников после встречи с путиным был вне себя от злости и яростно, отчитывал всех своих сопровождающих. Весь час полёта он не замолкал и орал, ругая пассажиров на повышенных тонах", — отметили источники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что владимир путин подтвердил смерть евгения пригожина. Он рассказал, каким тот был человеком и высказал свои соболезнования.