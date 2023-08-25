"Он слишком медлительный" чтобы убить пригожина: лукашенко вступился за путина и рассказал, что будет с "вагнеровцами"

лукашенко считает ликвидацию пригожина слишком грубой и непрофессиональной работой

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что владимир путин не может быть причастен к вероятной гибели главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина. Также он рассказал о дальнейшей судьбе "вагнеровцев" в Беларуси.

Слова лукашенко цитируют "Белта". Он отметил, что нет необходимости держать российских наемников в Беларуси в полном объеме.

Белорусский диктатор отметил, что не будет выступать адвокатом в ситуации с крушением самолета пригожина, но путина все же попытался оправдать. По его словам, российский президент расчетливый, но слишком медлительный для совершения покушения.

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал путин, что виноват путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", — подчеркнул александр лукашенко.

Также он рассказал, о том, останутся ли вагнеровцы в Беларуси после покушения на евгения пригожина. Самопровозглашенный президент заявил, что вскоре в страну прибудут все 10 тысяч наемников, а слухи о том, что их лагерь разбирают не соответствуют действительности.

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", — отметил белорусский диктатор.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что александр лукашенко соврал о том, что не давал евгению пригожину гарантий безопасности после его нудачного бунта в россии.