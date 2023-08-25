"Він занадто повільний", щоб убити пригожина: лукашенко заступився за путіна і розповів, що буде з "вагнерівцями"

лукашенко вважає ліквідацію пригожину надто грубою та непрофесійною роботою

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що володимир путін не може бути причетний до ймовірної загибелі ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина. Також він розповів про подальшу долю "вагнерівців" у Білорусі.

Слова лукашенка цитує "Белта". Він зазначив, що немає потреби тримати російських найманців у Білорусі в повному обсязі.

Білоруський диктатор зазначив, що не виступатиме адвокатом у ситуації з катастрофою літака пригожина, але путіна все ж таки спробував виправдати. За його словами, російський президент розважливий, але надто повільний для скоєння замаху.

"Я не можу сказати, хто це зробив. Я не стану адвокатом навіть у свого старшого брата. Але я знаю путіна. Це розважлива, дуже спокійна і навіть повільна людина, приймаючи рішення з інших, менш складних питань. Тому я не можу уявити, що це зробив путін, що винен путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло", — підкреслив олександр лукашенко.

Також він розповів, про те, чи залишаться вагнерівці у Білорусі після замаху на євгена пригожина. Самопроголошений президент заявив, що незабаром до країни прибудуть усі 10 тисяч найманців, а чутки про те, що їхній табір розбирають, не відповідають дійсності.

"Вагнер" жив, "Вагнер" живий і "Вагнер" житиме в Білорусі, як би комусь це не хотілося. Ми ще з пригожиним вибудували систему, як у нас буде "Вагнер". І ці знімочки з космосу, що ми демонтуємо щось… Чому ми зайві намети прибираємо — стільки не треба. Тут залишається ядро, хтось поїхав у відпустку, хтось взагалі вирішив жити осторонь, але телефони, адреси, паролі, явки у цьому ядрі відомі. Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тисяч людей. Нині немає необхідності їх тут тримати. Тому нікуди вони не тікають. Стільки, скільки нам треба і цьому підрозділі, вони житимуть і працюватимуть", — зазначив білоруський диктатор.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що олександр лукашенко збрехав про те, що не давав євгенові пригожину гарантій безпеки після його нудного бунту в росії.