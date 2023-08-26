Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, что стоит за словами белорусского диктатора о смерти главаря ЧВК "Вагнер"

Лукашенко сделал "оправдательное" заявление относительно Путина и ликвидации Пригожина — которым фактически признал, что главный в РФ кто-то другой, а не Путин.

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло".

Ибо очевидно, что зачистка фигуры с влиянием, связями и ресурсами (даже после мятежа) Пригожина – решение государственного масштаба. Принявший его руководит ситуацией в стране в целом. При этом Лукашенко утверждает, что это не Путин…

В российских пабликах уже пошли предположения, что это свидетельство измены Лукашенко: тот сознательно подрывает авторитет Путина. Вероятно, чтобы самому спрыгнуть с кремлевского крючка, пока его не впрягли в какое-то действительно эпическое преступление вроде агрессии в отношении Польши или использования привезенного по распоряжению Путина и контролируемого им ядерного оружия.

Источник: пост Голобуцкого в Telegram.