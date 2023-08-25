Не понимал масштабов предательства: почему путин не ликвидировал пригожина сразу после путча

путин проявил недопустимую для его положения слабость.

Слишком слабая реакция кремля на действия "вагнеровцев" во время мятежа вызвала удивление у всех, но эксперты не сомневались в его будущей ликвидации. Через два месяца после "путча" евгений пригожин погиб в загадочной авиакатастрофе.

Почему российские власти сразу не уничтожили мятежного бизнесмена и какие настоящие мотивы мести, "Телеграф" обсуждал с политологом Тарасом Черноволом.

По словам эксперта, путин не решился наказать пригожина сразу, поскольку не понимал масштабы предательства среди военнослужащих и их возможный ответ на арест или убийство лидера ЧВК.

"В той ситуации он действительно проявил недопустимую для его положения слабость. Это был тот страх, что парализует волю, поэтому все бразды правления в тот момент взял на себя [секретарь совета безопасности рф николай] патрушев: организовал переговоры и позаботился о гарантиях. В течение двух месяцев путин набирался уверенности нарушить их. Теперь, ликвидировав пригожина, он продемонстрировал всем, что никакие договоренности не имеют для него значения, если речь идет о его собственных интересах и позиции", — говорит Черновол.

Поход "вагнеровцев" на москву и вызов, брошенный режиму путина, существенно подорвали авторитет лидера кремля, указывает эксперт. В последнее время лояльность к диктатору стала менее выраженной, а некоторые люди из ближайшего окружения даже ему возражают. Это путин воспринимает как непосредственный вызов его абсолютной власти.

С точки зрения владимира путина, убийство пригожина должно послужить предупреждением для всех потенциальных оппонентов и обезопасить его власть от возможных переворотов в будущем. Пока тактика устрашения кажется эффективной, но Тарас Черновол не исключает, что возможны и другие попытки мятежей.

"Сейчас серьезно запаниковали в "ястребином крыле", российские военкоры дрожат. Существуют версии, что следующим после пригожина может стать рамзан кадыров. Если это действительно так, очередная кавказская война была бы полезна для Украины. Однако на сегодняшний день реальной угрозы путину в россии не несет никто", — отмечает политолог.

Будут ли мстить за своего предводителя другие "вагнеровцы", читайте в развернутом материале "Телеграфа": "Убийственный страх диктатора: как ликвидация пригожина повлияет на политическую ситуацию в россии"

Ранее "Телеграф" рассказывал, мог ли лидер боевиков выжить после авиакатастрофы.