Погиб пригожин или нет? В россии поставили точку в вопросе

Все пассажиры и экипаж погибли

В россии официально заявили, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин погиб в результате авиакатастрофы. Кроме него также погиб и его правая рука дмитрий "Вагнер" уткин.

Такой вывод можно сделать из заявления Следственного комитета рф, которое передают росСМИ. Согласно ему, личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе.

Напомним, что согласно списку, заявленному в полетном листе, который обнародовала Росавиация, на борту пригожинского самолета находились:

Евгений Пригожин;

Дмитрий Уткин;

Валерий Чекалов;

Евгений Макарян;

Александр Тотмин;

Сергей Пропустин;

Кристина Распопова;

Рустам Каримов;

Левшин Алексей;

Николай Матусеев.

Об интересных биографиях каждого из них вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, 23 августа бизнес-джет Embraer, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожина, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Спустя менее десяти минут после взлета самолет упал около населенного пункта Куженкино. В результате крушения погибли десять человек, трое из которых являлись членами экипажа.

Ранее мы писали о том, как смерть пригожина повлияла на активность "Вагнера" в Беларуси