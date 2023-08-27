Погиб пригожин или нет? В россии поставили точку в вопросе
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Все пассажиры и экипаж погибли
В россии официально заявили, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин погиб в результате авиакатастрофы. Кроме него также погиб и его правая рука дмитрий "Вагнер" уткин.
Такой вывод можно сделать из заявления Следственного комитета рф, которое передают росСМИ. Согласно ему, личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе.
Напомним, что согласно списку, заявленному в полетном листе, который обнародовала Росавиация, на борту пригожинского самолета находились:
Евгений Пригожин;
Дмитрий Уткин;
Валерий Чекалов;
Евгений Макарян;
Александр Тотмин;
Сергей Пропустин;
Кристина Распопова;
Рустам Каримов;
Левшин Алексей;
Николай Матусеев.
Об интересных биографиях каждого из них вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.
Напомним, 23 августа бизнес-джет Embraer, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожина, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Спустя менее десяти минут после взлета самолет упал около населенного пункта Куженкино. В результате крушения погибли десять человек, трое из которых являлись членами экипажа.
Ранее мы писали о том, как смерть пригожина повлияла на активность "Вагнера" в Беларуси