В кремле готовятся к новому мятежу: спецслужбам уже дали указания

Российское руководство было напугано бунтом наемников

В кремле не исключают, что новый военный мятеж вроде того, который был устроен главарем ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным, может повториться в скором времени.

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на свои источники, специальные службы уже проводят работу, чтобы избежать повторения этого сценария.

Отмечается, что российский диктатор владимир путин получил незабываемые впечатления при виде танков, которые приблизились на 200 километров к москве. Поступок пригожина был расценен в кремле не только, как вызов военному руководству, но и нарушение приказа лично путина, а потому его признали угрозой режиму.

После смерти главаря "Вагнера" путин потребовал от всех членов организации присягнуть на верность перед флагом и поклясться защищать "конституционный строй".

Однако аналитики отмечают, что пригожин оставил после себя значительные ресурсы, которые включают мощные подразделения с опытом войны в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, а также огромную сеть telegram-каналов и политтехнологов. Поэтому для кремля будет опасно оставлять ЧВК в существующем виде и он планирует ее расформировать.

"Многие члены "Вагнера" считают, что за (гибелью Пригожина) могут стоять власти. И власти не могут игнорировать такие риски", — говорит аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

Напомним, 23 августа бизнес-джет Embraer, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожину, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Спустя менее десяти минут после взлета самолет упал около населенного пункта Куженкино. В результате крушения погибли десять человек, трое из которых являлись членами экипажа, а позже появилось подтверждение того, что также было найдено тело самого пригожина.