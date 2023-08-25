Новый поход на москву возможен? Будут ли мстить "вагнеровцы" за своего лидера

Кроме эмоций, у "вагнеровцев" нет никаких возможностей устроить новый мятеж.

После неудачного мятежа двух месячной давности, состав ЧВК "Вагнер" несколько изменился: некоторых наемников арестовали за измену, часть наняла Минобороны рф для службы в армии на контрактных условиях, а другие уехали в Беларусь.

Будут ли пригожинские боевики мстить за своего предводителя, "Телеграф" спрашивал у экспертов.

По словам профессора кафедры политологии Киево-Могилянской академии Гарань Алексея, убийство пригожина было для путина не только средством демонстрации своей власти, но и фактическим роспуском ЧВК "Вагнер" как независимой и боеспособной организации.

"Без наставничества пригожина и уткина наемники уже не будут столь эффективными. Использовать их в беларуси против Украины, Литвы или Польши будет сложнее. Более того, эта ситуация продемонстрировала, что внутри российской армии и спецслужб появляются альтернативные мнения относительно продолжения войны. Пауки грызутся в банке, и это хорошо, однако возлагать на это серьезные надежды не стоит. Украина должна рассчитывать только на собственные силы, а не на внутренние кризисы в россии", — говорит эксперт.

Военный аналитик "Defense Express" Иван Киричевский считает, что теперь кремль может не опасаться потенциальной мести от соратников погибшего пригожина. Эксперт объясняет, что заявления "вагнеровцев" о новом походе на москву – это лишь эмоциональный ответ на потерю своего лидера, ведь реальных технических возможностей для выполнения своих угроз у них нет.

"Вся эта структура с самого начала держалась в большей степени именно на харизме пригожина, что в каком-то смысле напоминало секту. Решившись на "путч", пригожин потерял не только политический ресурс, но и военную технику: сдать пришлось системы ПВО, танки, минометы, самоходные установки "Тюльпан", другое тяжелое вооружение. Теперь "вагнеровцы" потеряли и самого пригожина. Декларировать они могут что угодно, но на деле мы видим только оплакивание их вожака у импровизированных мемориалов", — говорит Иван Киричевский.

Почему путин не ликвидировали мятежного лидера сразу после мятежа, читайте в полном материале "Телеграфа" под названием: "Убийственный страх диктатора: как ликвидация пригожина повлияет на политическую ситуацию в россии"

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