У кремлі готуються до нового заколоту: спецслужбам уже дали вказівки

Російське керівництво було налякане бунтом найманців

У кремлі не виключають, що новий військовий заколот на кшталт того, якого влаштували ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин, може повторитися незабаром.

Як повідомляє The Moscow Times із посиланням на свої джерела, спеціальні служби вже проводять роботу, щоб уникнути повторення цього сценарію.

Зазначається, що російський диктатор володимир путін отримав незабутні враження побачивши танки, які наблизилися на 200 кілометрів до Москви. Вчинок пригожина був розцінений у кремлі не лише як виклик військовому керівництву, а й порушення наказу особисто путіна, а тому його визнали загрозою режиму.

Після смерті ватажка "Вагнера" путін зажадав від усіх членів організації присягнути на вірність перед прапором і присягнути захищати "конституційний лад".

Проте аналітики зазначають, що пригожин залишив по собі значні ресурси, які включають потужні підрозділи з досвідом війни в Україні, Африці та на Близькому Сході, а також величезну мережу телеграм-каналів та політтехнологів. Тому для кремля небезпечно залишати ЧВК у існуючому вигляді і він планує її розформувати.

"Багато членів "Вагнера" вважають, що за (загибеллю пригожина) може стояти влада. І влада не може ігнорувати такі ризики", — каже аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов.

Нагадаємо, 23 серпня бізнес-джет Embraer, що належить ватажку ПВК "Вагнера" євгенію пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Через десять хвилин після зльоту літак впав біля населеного пункту Куженкіно. Внаслідок катастрофи загинули десять людей, троє з яких були членами екіпажу, а пізніше з’явилося підтвердження того, що також було знайдено тіло самого пригожина.