Новий похід на москву можливий? Чи будуть мстити вагнерівці за смерть свого лідера

Окрім емоцій, у вагнерівців нема ніяких можливостей влаштувати новий заколот.

Після невдалого заколоту двомісячної давнини склад ПВК "Вагнер" дещо змінився: деяких найманців арештували за зраду, частину найняло Міноборони рф для служби в армії на контрактних умовах, а інші поїхали до Білорусі.

Чи будуть пригожинські бойовики мститися за свого ватажка, "Телеграф" запитував у експертів.

За словами професора кафедри політології Києво-Могилянської академії Олексія Гараня, вбивство пригожина було для путіна не тільки засобом демонстрації своєї влади, а фактичним розпуском ПВК "Вагнер", як незалежної та боєздатної організації.

"Без наставництва пригожина і уткіна найманці вже не будуть настільки ефективними. Використовувати їх в Білорусі проти України, Литви або Польщі буде складніше. Ба більше, ця ситуація продемонструвала, що всередині російської армії і спецслужб з'являються альтернативні думки щодо продовження війни. Павуки гризуться в банці і це добре, проте покладати на це серйозні надії не варто. Україна повинна розраховувати лише на власні сили, а не на внутрішні кризи в рф", — каже експерт.

Військовий аналітик "Defense Express" Іван Киричевський вважає, що тепер кремль може не боятись потенційної помсти від соратників загиблого пригожина. Експерт пояснює, що заяви вагнерівців про новий похід на москву це лише емоційна відповідь на втрату свого лідера, адже реальних технічних можливостей для виконання своїх погроз в них нема.

"Вся ця структура з самісінького початку трималася у більшій мірі саме на харизмі пригожина, що в якомусь сенсі нагадувало секту. Зважившись на путч, пригожин втратив не лише політичний ресурс, а й військову техніку: здати довелося системи ППО, танки, міномети, самохідні установки "Тюльпан", інше важке озброєння. Тепер вагнерівці втратили й самого пригожина. Декларувати вони можуть що завгодно, але на ділі ми бачимо лише оплакування їхнього ватажка біля імпровізованих меморіалів", — каже Іван Киричевський.

Чому путін не ліквідував бунтівного лідера одразу після заколоту, читайте в повному матеріалі "Телеграфу" під назвою: "Вбивчий страх диктатора: як ліквідація пригожина вплине на політичну ситуацію в росії"

Раніше "Телеграф" розбирав усі версії смерті пригожина.