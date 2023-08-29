Хоронят пригожина или его подручных? На нескольких кладбищах Петербурга собираются люди (фото)

На Северном кладбище в Санкт-Петербурге во вторник, 29 августа, собралось большое количество людей. В сети стали появляться предположения, что это могут быть похороны главы ЧВК вагнера евгения пригожина или кого-то из его людей, погибших в авиакатастрофе.

Об этом информирует Telegram-канал NEXTA Live, предполагая, что на кладбище проводят в последний путь валерия чекалова, который также находился на борту пригожинского бизнес-джета.

"На Северном кладбище хоронят Валерия Чекалова Он был учредителем компании "Евро Полис", через которую ЧВК "Вагнер" заключала нефтяные сделки в Сирии. На кладбище есть только одно место для захоронения", — говорится в сообщении.

Однако подтверждения данной информации пока нет.

В то же время на Серафимовском кладбище заметили скорбящих "вагнеровцев" с цветами.

"Территорию патрулирует ОМОН и люди в форме службы разминирования. Дорога перекрыта, каждую машину проверяют на повороте на кладбище", — сообщают в сети.

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