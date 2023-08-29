Ховають пригожина чи його підручних? На кількох кладовищах Петербурга збираються люди (фото)

У мережі з’являються різні версії того, що відбувається

На Північному цвинтарі у Санкт-Петербурзі у вівторок, 29 серпня, зібралася велика кількість людей. У мережі стали з’являтися припущення, що це може бути похорон голови ЧВК "Вагнера" євгена пригожина або когось з його людей, які загинули в авіакатастрофі.

Про це інформує Telegram-канал NEXTA Live, припускаючи, що на цвинтарі проводять в останній шлях валерія чекалова, який також був на борту пригожинського бізнес-джету.

"На Північному цвинтарі ховають валерія чекалова Він був засновником компанії "Євро Поліс", через яку ПВК "Вагнер" укладала нафтові угоди в Сирії. На цвинтарі є лише одне місце для поховання", — йдеться у повідомленні.

Однак варто додати, що поки що підтвердження цієї інформації поки що немає. У мережі тим часом з’являються різні версії того, що відбувається, а також фото та відео з місця.

Водночас на Серафимівському цвинтарі помітили скорботних "вагнерівців" із квітами.

"Територію патрулює ОМОН та люди у формі служби розмінування. Дорога перекрита, кожну машину перевіряють на повороті на цвинтарі", — повідомляють у мережі.

Що саме зараз відбувається на цьому цвинтарі — достеменно невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прессекретар російського диктатора дмитро пєсков відповів, чи піде володимир путін на похорон євгена пригожина.