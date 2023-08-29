Поруч із батьками путіна: у Петербурзі йде підготовка до похорону пригожина - ЗМІ (фото та відео)

Інформація про похорон тримається в секреті

Після того, як в росії офіційно підтвердили смерть ватажка ПВК "Вагнера", євгенія пригожина в Санкт-Петербурзі помітили дивну активність біля одного з цвинтарів. Ймовірно, там йде підготовка до похорону терориста та інших пасажирів бізнес-джету Embraer Legacy.

Так, за даними місцевих російських ЗМІ, надвечір 28 серпня перед центральними воротами Серафимівського цвинтаря встановили рамки металодетектора. Йде підготовка до чийогось похорону.

"Ймовірно, таким чином йде підготовка до похорону загиблих в авіакатастрофі", — вважають журналісти, при цьому зазначаючи, що точних даних, кого саме ховатимуть поки що немає.

При цьому стверджується, що тіла пригожина, уткіна і чекалова нібито залишаться в Петербурзі. Джерела росЗМІ, до речі, інформують, що 29 серпня ховатимуть п’ятьох із десяти загиблих.

Вже в ніч на 29 серпня біля всіх входів на Серафимівський цвинтар були виставлені наряди поліцейських.

"Все ще невідомо, кого саме ховатимуть. Є інформація, що до жалобних заходів готуються ще на трьох цвинтарях: Богословському, Північному та Смоленському, проте ознак очевидних приготувань там не було помічено", — пишуть ЗМІ.

Вранці 29 серпня місцеві жителі зіткнулися із серйозними пробками через оточення цвинтаря поліцією.

"Перекрито весь рух: з боку Богатирського, Липової, Шкільної, Польової, Сабіровської", — повідомляє читач "Фонтанки". Щільний затор спостерігає кореспондент "Фонтанки" на Богатирському проспекті. У "кишеню" біля Серафимівського цвинтаря нікого не пускають", — йдеться у повідомленнях.

Зазначається, що в уряді росії також тримають в секреті інформацію про похорон. Прессекретар путіна лише сказав, що їх місце, час та формат залежать від волі родичів загиблих.

Для довідки: На Серафимівському цвинтарі знаходяться могили багатьох заслужених солдатів та офіцерів Міноборони, а також могили батьків президента росії володимира путіна.

Нагадаємо, 23 серпня бізнес-джет Embraer, що належить ватажку ПВК "Вагнера" євгену пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Через десять хвилин після зльоту літак впав біля населеного пункту Куженкіно. Внаслідок катастрофи загинули десять людей, троє з яких були членами екіпажу.

Раніше ми писали про те, чому ліквідацію пригожина не можна вважати повною перемогою шойгу.