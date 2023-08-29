Рядом с родителями путина: в Петербурге идет подготовка к похоронам пригожина - СМИ (фото и видео)

Информация о похоронах держится в секрете

После того как в россии официально подтвердили смерть главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина в Санкт-Петербурге заметили странную активность возле одного из кладбищ. Вероятно там идет подготовка к похоронам террориста и других пассажиров бизнес-джета Embraer Legacy.

Так, по данным местных российских СМИ, к вечеру 28 августа перед центральными воротами Серафимовского кладбища установили рамки металлодетектора. Идет подготовка к чьим-то похоронам.

"По всей видимости, таким образом идет подготовка к похоронам погибших в авиакатастрофе", — считают журналисты, при этом отмечая, что точных данных, кого именно будут хоронить пока нет.

При этом утверждается, что тела пригожина, уткина и чекалова якобы точно останутся в Петербурге. Источники росСМИ, к слову, информируют, что 29 августа будут хоронить пятерых из десяти погибших.

Уже в ночь на 29 августа у всех входов на Серафимовское кладбище были выставлены наряды полицейских.

"Всё еще неизвестно, кого именно будут хоронить. Есть информация, что к траурным мероприятиям готовятся еще на трех кладбищах: Богословском, Северном и Смоленском, однако признаков очевидных приготовлений там замечено не было", — пишут СМИ.

Утром 29 августа местные жители столкнулись с серьезными пробками из-за оцепления кладбища полицией.

"Перекрыто все движение: со стороны Богатырского, Липовой, Школьной, Полевой, Сабировской", — сообщает читатель "Фонтанки". Плотную пробку наблюдает корреспондент "Фонтанки" на Богатырском проспекте. В "карман" у Серафимовского кладбища никого не пускают", — говорится в сообщениях.

Отмечается, что в правительстве рф также держат в секрете информацию о похоронах. Пресс-секретарь путина лишь сказал, что их место, время и формат зависят от воли родственников погибших.

Для справки: На Серафимовском кладбище находятся могилы многих заслуженных солдат и офицеров Минобороны, а также могилы родителей президента россии владимира путина.

Напомним, 23 августа бизнес-джет Embraer, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожина, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Спустя менее десяти минут после взлета самолет упал около населенного пункта Куженкино. В результате крушения погибли десять человек, трое из которых являлись членами экипажа.

Ранее мы писали о том, почему ликвидацию пригожина нельзя считать полной победой шойгу.