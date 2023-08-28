Рано радоваться: почему ликвидацию пригожина нельзя считать полной победой шойгу

На руководство Минобороны рф пути спишут поражение в войне.

Учитывая все более явный проигрыш россии, начались разборки между путинской элитой. Например, публичный конфликт пригожина и шойгу, закончившийся ликвидацией лидера ЧВК "Вагнер".

Можно ли считать устранение "повара путина" окончательной победой Минобороны рф, "Телеграф" узнавал у ветерана внешней разведки, генерал-лейтенанта Василия Богдана.

Смерть пригожина свидетельствует о росте влияния блока шойгу-герасимова и их союзников, отмечает Василий Богдан. Однако, по мнению эксперта, победителям не следует расслабляться, поскольку они могут стать следующей жертвой кремля.

"Ведь на кого-то надо списывать все просчеты, в том числе, всё более очевидный проигрыш агрессора в российско-украинской войне", — аргументирует эксперт.

Без сомнения, подчеркивает Василий Богдан, предстоящие президентские выборы в россии играют ключевую роль для путина.

"Давайте вспомним, что к власти он пришел на взрывах в Волгодонске, москве, второй Чеченской кампании. Сейчас, похоже, используется и будет использоваться похожая методология, – считает генерал. – Так называемая "специальная военная операция" была направлена на укрепление путинского режима. На фоне обнищания российского населения, потери авторитета, элементов рецессии в экономики снижали поддержку путинского режима – нужно было "встряхнуть" российское общество. Дать ему понять, что путин – единственный, что именно он нужен россии.

Потому он решил по-быстрому устроить войнушку с Украиной, покорить ее путем блицкрига, обеспечив себе стопроцентное переизбрание на пост президента и место в истории. Не вышло. Приходится искать другие пути. В том числе, борясь с праворадикальными ультра-элементами в рф. Надеясь на возвращение авторитета путина (в том числе на Западе), а также – ради устранения потенциально опасных конкурентов, способных заложить основы разрушения путинского режима", – говорит Василий Богдан.

Генерал-лейтенант уверен, что внутренняя грызня внутри россии выгодна Украине, но нам нужно рассчитывать только на себя и развивать наступательные действия для освобождения всех своих территорий.

Продолжится ли борьба между российскими элитами и сколько еще будет жертв, кроме пригожина, читайте в полном материале "Телеграфа" под названием: "Ветеран внешней разведки: С уничтожением пригожина дуэли фаворитов путина вышли на новый уровень"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с бизнес-империей россии в Африке после ликвидации пригожина.