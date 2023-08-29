Головне, щоб свій не пропустив: путіна не буде на похороні пригожина, в мережі хвиля жартів

Ймовірно, ватажка "Вагнера" поховають на одному цвинтарі з батьками президента рф

Після того, як у росії офіційно підтвердили смерть ватажка ПВК "Вагнера", євгенія пригожина в Санкт-Петербурзі помітили дивну активність біля одного з кладовищ: не виключено, що там іде підготовка до його похорону. Однак президент рф володимир путін не буде на ньому присутній.

Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, пишуть росЗМІ. Він сказав, що присутність президента на похороні пригожина "не передбачається".

"Конкретно щодо похорону ми інформації не маємо, рішення приймають рідні, і ми не можемо говорити без них", — додав прессекретар путіна.

Ця інформація не залишилася непоміченою у мережі. Коментатори зазначають, що головне, щоб путін не пропустив свій похорон, дивуються, що він не хоче навіть відправити двійника.

"Головне, щоб свої не пропустив", "Шойгу, Герасимов, де Путін?" "А пригожин буде на похороні?" "Даєш парний похорон!", "Для пристойності хоч би двійника відправив на похорон з вінком від профспілки", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, 23 серпня бізнес-джет Embraer, що належить ватажку ПВК "Вагнера" Євгену пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Через десять хвилин після зльоту літак впав біля населеного пункту Куженкіно. Внаслідок катастрофи загинули десять людей, троє з яких були членами екіпажу. Ймовірно, пригожина буде поховано на Серафимівському цвинтарі — там встановили рамки металодетектора і підготовка до чийогось похорону. Там знаходяться могили багатьох заслужених солдатів та офіцерів міноборони рф, а також могили батьків путіна.

Як повідомляв "Телеграф", у кремлі не виключають, що новий військовий заколот на кшталт того, що влаштував пригожин, може повторитися незабаром. Спеціальні служби проводять роботу, щоб уникнути повторення цього сценарію.