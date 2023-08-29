пригожина вже поховали? Що відомо росЗМІ про таємний похорон

На церемонії було найближче коло "вагнерівця"

Припущення мережі про те, що похорон ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина пройшли на Північному цвинтарі в Санкт-Петербурзі, не підтвердилися. Як стало відомо, його вже поховали й ця церемонія проводилася в закритому форматі.

Інформацію про це у вівторок, 29 серпня, опублікувала пресслужба євгена пригожина в Telegram-каналі. Там же зазначили, куди охочі можуть прийти попрощатися із головним "вагнерівцем".

"Прощання з євгеном вікторовичем відбулося у закритому форматі. Бажаючі попрощатися можуть відвідати Порохівський цвинтар", — йдеться у повідомленні.

Порохівський цвинтар розташований у Червоногвардійському районі, на північно-східній околиці міста Санкт-Петербурга. За інформацією з відкритих джерел, низка поховань на ньому наразі охороняється державою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 серпня бізнес-джет Embraer, який належав євгенію пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург, через дев’ять хвилин зазнав аварії. Він упав біля населеного пункту Куженкіно. Внаслідок пригоди загинули десять людей, які перебували на борту. У тому числі серед загиблих виявився євген пригожин.

Пізніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо цієї події, зазначивши, що Україна не має до цього жодного стосунку. При цьому глава держави додав, що "всі розуміють, хто має відношення".

До речі, раніше спікер кремля дмитро пєсков заявляв, що російський диктатор володимир путін не буде присутній на похороні пригожина. Однак користувачів мережі ця ситуація потішила і своєю чергою вони порадили російському "лідеру" не забути про свій власний похорон.