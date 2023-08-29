пригожина поховали: путін наостанок "опустив" його, а в мережі з’явилися фото могили

Працівники кладовища розповіли, хто ховав пригожина

Ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина поховали на Порохівському цвинтарі у Петербурзі. Церемонія прощання відбулася у закритому форматі і без усіх почестей, які належать героєві росії.

Російський Telegram-канал SHOT показав перші фото з могили ватажка вагнерівців. У мережі повідомили, що похорон пригожину організовував так званий "король пітерського похорону" і колишній власник Прохорівського цвинтаря мільярдер Валерій Ларькін.

Незважаючи на те, що похорон проходив у закритому форматі, на цвинтарі були присутні близько 20-30 осіб, але людей у військовій формі не було помічено. Крім того, на надгробок поставили уривок вірша Йосипа Бродського "Натюрморт".

"Було від 20 до 30 осіб. Тільки близькі та родичі, їх я знаю. Хвилин 40 йшла церемонія. Усі були в цивільному, військових я не бачив", — сказав співробітник цвинтаря.

На прощання з євгеном пригожиним російський президент володимир путін не з'явився, як і інші представники влади. Крім того, російський президент не розпорядився провести ватажка ПВК "Вагнера" в останній шлях із почестями, які йому належать, тим самим принизивши його наостанок. Річ у тому, що влітку 2022 пригожин отримав найвищу державну нагороду — зірку героя росії. І при похованні йому належать особливі почесті:

почесний військовий ескорт;

почесна варта біля труни;

військовий оркестр, який виконує жалобний марш;

несення орденів та медалей покійного;

три постріли холостими патронами.

Також у мережі з'явилися перші кадри із могили євгенія пригожина, яку теж важко назвати пишною. Звичайний дерев'яний хрест, непримітне фото у рамці, прапори росії та ПВК "Вагнера" та вінки з живих та штучних квітів. Відомо, що ватажка "вагнерівців" поховали поряд із батьком — на фото можна помітити надгробок пригожина віктора євгеновича, який помер 1970 року.

Повідомляється, що на цю мить Порохівський цвинтар оточено: по периметру та на входах стоять поліцейські, росгвардійці, інспектори ДІБДР та ОМОН. Також встановлені рамки металодетекторів, але людей не пускають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з самого ранку на кількох кладовищах у Пітери збиралися люди. Також були помічені автобуси росгвардії та силовики.