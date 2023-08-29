Ця "скалка в оці" наступна: на Заході розповіли, хто в рф повторить долю пригожина

Незабаром в рф виникне новий відкритий конфлікт

Після загибелі голови ЧВК євгена пригожина, якого, на думку багатьох, ліквідували, в рфї може зникнути ще один топ-воєначальник. Його ім’я – рамзан кадиров.

Як пише німецьке видання Bild, посилаючись на прогноз російського опозиційного політика та колишній депутат Держдуми Дмитра Гудкова, після смерті пригожина російський владний апарат тепер обернеться проти інших впливових осіб, які загрожують його існуванню. Саме - проти чеченського лідера рамзана кадирова.

"Тому що: кадиров довгий час вважався союзником пригожина і підтримував його в його кампанії проти Міноборони рф. Оскільки він був колишнім антикремлівським повстанцем, який брав участь у чеченській війні, багато хто в російському владному апараті досі відчуває занепокоєння з приводу нього. Колись кадиров хизувався, що вбивав російських солдатів», — йдеться у матеріалі.

На думку Гудкова, кадиров — скалка в оці так званих "силовиків", представників російського апарату безпеки. Опозиціонер заявив, що незабаром між ними та кадировим виникне відкритий конфлікт. Існує також ризик ескалації конфлікту між секретною службою ФСБ рф та Міністерством оборони "Внутрішня напруга стає дедалі більше".

"Конфлікт з кадировим, я впевнений, теж буде. Тому що кадиров — один із найбільших противників російської державності. У кадирова є своя добре підготовлена армія. А кадиров має великий вплив за межами апарату безпеки", — передають слова Гудкова журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пригожину поховали в Петербурзі, а путін наостанок "опустив" його.