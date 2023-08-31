Полиция оцепила кладбище: в рф готовятся к похоронам известного нациста, зама пригожина (видео)

На месте уже собираются желающие проститься с одним из "вагнеровцев"

На Мытищинском мемориальном кладбище идет подготовка к церемонии прощания с дмитрием "Вагнером" уткиным, который находился на борту разбившегося самолета, вместе с егвением пригожиным.

Территория кладбища оцеплена сотрудниками полиции. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает Telegram-канал Mash, опубликовав соответствующее видео м места событий.

На церемонию прощания с дмитрием уткиным с самого утра съезжаются его родные и близкие, а также там будут присутствовать его сослуживцы.

Отметим, что бизнес-джет евгения пригожина разбился под Тверью 23 августа. Вскоре в Росавиации озвучили список людей, которые в тот момент находились на борту. В том числе речь шла о самом пригожине, евгение макаряне, александре тотмине, николае таусееве, дмитрие уткине и прочих.

Сам дмитрий уткин являлся подполковником запаса российского спецназа. Он был одним из первых командиров террористической организации, которая впоследствии получила название ЧВК "Вагнера", по его позывному. По некоторым данным, такое прозвище он получил из-за любви к музыке одноименного немецкого композитора, однако "среди своих" у него было прозвище "девятый".

Нельзя не отметить и приверженность уткина к нацистам. По сети уже давно гуляют фото уткина с соответствующими татуировками на теле.

дмитрий уткин. Фото - 62.ua

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главу ЧВК "Вагнера" евгения пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге. Церемония проводилась в закрытом формате и кто пришел проститься с главным "вагнеровцев" — неизвестно. В сети уже появились фотографии с его могилы.