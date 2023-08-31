Поліція оточила цвинтар: у рф готуються до похорону відомого нациста, заступника пригожина (відео)

На місці вже збираються охочі попрощатися з одним із "вагнерівців"

На Митищинському меморіальному цвинтарі йде підготовка до церемонії прощання з дмитром "Вагнером" уткіним, який знаходився на борту літака, що розбився, разом з егвеном пригожиним.

Територія цвинтаря оточена співробітниками поліції. Про це в четвер, 31 серпня, повідомляє Telegram-канал Mash, опублікувавши відповідне відео місця подій.

На церемонію прощання з дмитром уткіним з самого ранку з’їжджаються його рідні та близькі, а також там будуть присутні товариші по службі.

Зазначимо, що бізнес-джет євгена пригожина розбився під Твер’ю 23 серпня. Незабаром у Росавіації озвучили список людей, які на той момент перебували на борту. У тому числі йшлося про самого пригожина, євгенія макаряна, олександра Тотміна, миколу таусєєва, дмитра уткіна та інших.

Сам дмитро уткін був підполковником запасу російського спецназу. Він був одним із перших командирів терористичної організації, яка згодом отримала назву ПВК "Вагнера", за його позивним. За деякими даними, таке прізвисько він отримав через любов до музики однойменного німецького композитора, проте "серед своїх" у нього було прізвисько "дев’ятий".

Не можна не відзначити й прихильність уткіна до нацистів. Мережею вже давно гуляють фото уткіна з відповідними татуюваннями на тілі.

Дмитро Уткін. Фото — 62.ua

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голову ПВК "Вагнера" євгена пригожина поховали на Порохівському цвинтарі в Петербурзі. Церемонія проводилася у закритому форматі й хто прийшов попрощатися з головним "вагнерівцем" — невідомо. У мережі вже з’явилися фотографії з його могили.