У росії з почестями попрощалися з відомим нацистом, командиром ПВК "Вагнера" (відео)

дмитро уткін вирізнявся любов’ю до ідеології нацистів

У росії поховали відомого нациста та бойовика ПВК "Вагнера" дмитра уткіна одразу після прощання з егвеном пригожиним. Примітно, що йому віддали належні військові почесті, на відміну від ватажка.

Фото та відео з могили на Митищинському цвинтарі поділилися у Telegram-каналі SHOT. Людей у військовій формі на цвинтарі не було помічено.

Так, тіло дмитра уткіна поховано на Федеральному військовому меморіальному цвинтарі в Митищах, Московській області з почестями. Під час церемонії грав військовий оркестр, а порядок забезпечували поліція та росгвардія, у тому числі й з антидроновими рушницями.

На кадрах із могили уткіна видно, що вона всипана вінками та квітами, а також постелено прапор ПВК "Вагнера". До речі, могила "вагнерівця" виглядає пишніше, ніж у його начальника євгена пригожина — біля дерев’яного хреста стоїть чорна могильна плита з ім’ям і датами народження і смерті, а також фото загиблого в рамці.

На похороні була присутня дружина російського найманця, а також близько 15–20 чоловіків у цивільному одязі. Хто саме це був, невідомо.

Про дмитра уткіна відомо, що він був підполковником російського спецназу, а у 2012 році влаштувався найманцем у ПВК Moran Security Group. У період служби за наймом у нього став виявлятися інтерес до Третього рейху і нацистської Німеччини. У 2014 році уткін став членом ПВК "Вагнера", хоча як познайомився з євгеном пригожиним невідомо. Тоді ж він узяв позивний "Вагнер" — це ім’я улюбленого композитора Гітлера, і відкрито почав оздоблювати себе речами зі свастикою. Замість підпису він використовував іноді руни "зіг", які були знаком СС.

Дмитро Уткін

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що євген пригожин живий, принаймні на його похороні помітили дружину двійника. Жінка виглядала вкрай пригніченою.