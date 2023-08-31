Нове відео пригожина з промовою про його "ліквідацію" наробило галасу в мережі

Ватажок ПВК "Вагнера" одягнений у той самий одяг, що й на відео з Малі, опублікованому 21 серпня

У мережі з’явилося відео з ватажком ПВК "Вагнера" євгеном пригожиним, якого нібито поховали на Порохівському цвинтарі в Петербурзі. На кадрах, які раніше не публікувалися, пригожин звертається до "любителів обговорити його ліквідацію", проте у ЗМІ припускають, що відео було записано за кілька днів до його загибелі.

Відео з пригожиним у ніч на 31 серпня опублікував пов’язаний із Вагнером Telegram-канал Grey zone без жодних пояснень. Telegram-канал "Агентство" проаналізував кадри.

"Для тих, хто обговорює, чи живий я чи ні, як у мене справи. Зараз вихідні, друга половина серпня 23 роки. Пребуваю в Африці, тож любителі обговорення моєї ліквідації, інтимного життя, заробітків чи ще чогось… Все гаразд", — каже пригожин.

При цьому ватажок ПВК "Вагнера" одягнений у той самий одяг, що і на відео, опублікованому 21 серпня. Тоді пригожин у повному екіпіруванні і з автоматом заявив, що перебуває в пустелі, де його найманці проводять розвідувально-пошукові дії, а заразом "роблять росію великою, а Африку — вільною".

Вважається, що це відео було записано в Малі і саме з Малі до Санкт-Петербурга повертався пригожин, коли розбився його бізнес-джет. На думку авторів "Агентства", "нове" відео, оприлюднене 31 серпня, насправді знято 19-20 серпня — за кілька днів до авіакатастрофи.

Ролик із Малі був опублікований 21 серпня (у понеділок). Ймовірно, що у новому ролику пригожин говорить про вихідні, які були напередодні – 19 та 20 серпня. Щодо звернення до любителів обговорити його ліквідацію, то можливість вбивства пригожина активно обговорювалася до його смерті.

Нагадаємо, літак пригожина розбився 23 серпня. Днями він нібито був похований, але похорон був закритим, були лише 20-30 осіб.

Як повідомляв "Телеграф", у західній пресі все частіше лунають голоси, що пригожин може бути живим. Щобільше, на його похороні помітили дивну деталь.