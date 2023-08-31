Новое видео пригожина с речью о его "ликвидации" наделало шуму в сети

Главарь ЧВК "Вагнера" одет в ту же одежду, что и на видео из Мали, опубликованном 21 августа

В сети появилось видео с главарем ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным, которого якобы похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге. На кадрах, которые ранее не публиковались, пригожин обращается к "любителям обсудить его ликвидацию", однако в СМИ предполагают, что видео было записано за несколько дней до его гибели.

Видео с пригожиным в ночь на 31 августа опубликовал связанный с Вагнером Telegram-канал Grey zone без каких-либо пояснений. Telegram-канал "Агентство" проанализировал кадры.

"Для тех, кто обсуждает, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 23 года. Нахожусь в Африке, так что любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь… Все в порядке", — говорит пригожин.

При этом, главарь ЧВК "Вагнера" одет в ту же одежду, что и на видео, опубликованном 21 августа. Тогда пригожин в полной экипировке и с автоматом заявил, что находится в пустыне, где его наемники проводят разведывательно-поисковые действия, а заодно "делают россию великой, а Африку свободной".

Считается, что это видео было записано в Мали и именно из Мали в Санкт-Петербург возвращался Пригожин, когда разбился его бизнес-джет. По мнению авторов "Агентства" "новое" видео, обнародованное 31 августа, на самом деле снято 19-20 августа — за несколько дней до авиакатастрофы.

Ролик из Мали был опубликован 21 августа (в понедельник) Вероятно, что в новом ролике пригожин говорит о выходных, которые были накануне – 19 и 20 августа. Что касается обращения к любителям обсудить его ликвидацию, то возможность убийства пригожина активно обсуждалась до его смерти.

Напомним, самолет пригожина разбился 23 августа. На днях он якобы был похоронен, но похороны были закрытыми, присутствовали только 20-30 человек.

Как сообщал "Телеграф", в западной прессе все чаще звучат голоса, что пригожин может быть жив. Более того, на его похоронах заметили странную деталь.