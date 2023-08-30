Укр

пригожин жив? На похоронах главаря ЧВК "Вагнера" заметили странную деталь (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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евгений пригожин Новость обновлена 30 августа 2023, 16:48
евгений пригожин. Фото Коммерсантъ

Журналисты якобы перепутали супругу пригожина

Главарь ЧВК Вагнера евгений пригожин может оказаться жив несмотря на его похороны после якобы гибели в авиакатастрофе. С такими заголовками в последнее время выходят статьи даже от самых именитых западных СМИ. А в этот момент в сети еще и появляется все больше "плюсов" в копилку данной теории.

Так, 30 августа, популярный российский Telegram-канал "Baza", со ссылкой на собственные источники, сообщил, что на второй день похорон пригожина к могиле боевика пришла его родная дочь полина, а также некая Ирина Красавина. Утверждается, что она является женой самого известного из двойников пригожина — Леонида Красавина.

"Журналисты перепутали супругу двойника пригожина (Ирину Красавину) с настоящей вдовой владельца ЧВК "Вагнера", — утверждают авторы поста.

По информации издания BBC, Красавин стал двойником пригожина в 2020 году. А до этого он работал гендиректором в компании "Электротехснаб". После начла работы на главаря террористов "Вагнера" он стал полным тезкой пригожина, что отобразилось в российском ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). СМИ также говорят, что Красавин был в прошлом судим за подделку документов, а его дата рождения совпадает с датой рождения настоящего боевика.

Помимо Красавина у пригожина существует еще по меньшей мере два двойника, но этот самый популярный.

Примечательно, что на днях именитое издание Daily Mail выпустило статью, в которой писало о теории, гласящей, что в авиакатастрофе на прошлой неделе погиб его двойник, а не сам руководитель "Вагнера". Дескать пригожин сейчас "жив, здоров и свободен" в неназванной стране и прямо сейчас якобы замышляет месть путину.

Напомним, ранее мы писали о том, что CNN увидел на снимках самолета пригожина необычную деталь.

Теги:
#Владимир Путин #Двойник #Евгений Пригожин #ЧВК Вагнера