пригожин жив? На похоронах главаря ЧВК "Вагнера" заметили странную деталь (фото)

Журналисты якобы перепутали супругу пригожина

Главарь ЧВК Вагнера евгений пригожин может оказаться жив несмотря на его похороны после якобы гибели в авиакатастрофе. С такими заголовками в последнее время выходят статьи даже от самых именитых западных СМИ. А в этот момент в сети еще и появляется все больше "плюсов" в копилку данной теории.

Так, 30 августа, популярный российский Telegram-канал "Baza", со ссылкой на собственные источники, сообщил, что на второй день похорон пригожина к могиле боевика пришла его родная дочь полина, а также некая Ирина Красавина. Утверждается, что она является женой самого известного из двойников пригожина — Леонида Красавина.

"Журналисты перепутали супругу двойника пригожина (Ирину Красавину) с настоящей вдовой владельца ЧВК "Вагнера", — утверждают авторы поста.

По информации издания BBC, Красавин стал двойником пригожина в 2020 году. А до этого он работал гендиректором в компании "Электротехснаб". После начла работы на главаря террористов "Вагнера" он стал полным тезкой пригожина, что отобразилось в российском ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). СМИ также говорят, что Красавин был в прошлом судим за подделку документов, а его дата рождения совпадает с датой рождения настоящего боевика.

Помимо Красавина у пригожина существует еще по меньшей мере два двойника, но этот самый популярный.

Примечательно, что на днях именитое издание Daily Mail выпустило статью, в которой писало о теории, гласящей, что в авиакатастрофе на прошлой неделе погиб его двойник, а не сам руководитель "Вагнера". Дескать пригожин сейчас "жив, здоров и свободен" в неназванной стране и прямо сейчас якобы замышляет месть путину.

Напомним, ранее мы писали о том, что CNN увидел на снимках самолета пригожина необычную деталь.