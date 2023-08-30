пригожин живий? На похороні ватажка ПВК "Вагнера" помітили дивну деталь (фото)

Журналісти нібито переплутали дружину пригожина

Ватажок ПВК Вагнера євген пригожин може виявитися живим незважаючи на його похорон після нібито загибелі в авіакатастрофі. З такими заголовками останнім часом виходять статті навіть від найвідоміших західних ЗМІ. А в цей момент у мережі ще й з’являється все більше "плюсів" у скарбничку цієї теорії.

Так, 30 серпня, популярний російський Telegram-канал "Baza", з посиланням на власні джерела, повідомив, що на другий день похорону пригожина до могили бойовика прийшла його рідна дочка Поліна, а також Ірина Красавіна. Стверджується, що вона є дружиною найвідомішого із двійників пригожина — Леоніда Красавіна.

"Журналісти переплутали дружину двійника пригожина (Ірину Красавіну) зі справжньою вдовою власника ПВК "Вагнера", — стверджують автори посту.

За інформацією видання ВВС, Красавін став двійником пригожина у 2020 році. А до цього він працював гендиректором у компанії "Електротехпостач". Після початку роботи на ватажка терористів "Вагнера" він став повним тезкою пригожина, що відобразилося в російському ЄДРЮЛ (Єдиний державний реєстр юридичних осіб). ЗМІ також кажуть, що Красавін був у минулому судимий за підробку документів, а його дата народження збігається з датою народження справжнього бойовика.

Крім Красавіна у пригожина існує ще, щонайменше два двійники, але цей найпопулярніший.

Примітно, що днями відоме видання Daily Mail випустило статтю, в якій писало про теорію, що в авіакатастрофі минулого тижня загинув його двійник, а не сам керівник "Вагнера". Мовляв пригожин зараз "живий, здоровий і вільний" у неназваній країні і зараз нібито замишляє помсту путіну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що CNN побачив на знімках літака пригожина незвичайну деталь.