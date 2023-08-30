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пригожин живий? На похороні ватажка ПВК "Вагнера" помітили дивну деталь (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
євгеній пригожин Новина оновлена 30 серпня 2023, 16:48
євгеній пригожин. Фото Коммерсантъ

Журналісти нібито переплутали дружину пригожина

Ватажок ПВК Вагнера євген пригожин може виявитися живим незважаючи на його похорон після нібито загибелі в авіакатастрофі. З такими заголовками останнім часом виходять статті навіть від найвідоміших західних ЗМІ. А в цей момент у мережі ще й з’являється все більше "плюсів" у скарбничку цієї теорії.

Так, 30 серпня, популярний російський Telegram-канал "Baza", з посиланням на власні джерела, повідомив, що на другий день похорону пригожина до могили бойовика прийшла його рідна дочка Поліна, а також Ірина Красавіна. Стверджується, що вона є дружиною найвідомішого із двійників пригожина — Леоніда Красавіна.

"Журналісти переплутали дружину двійника пригожина (Ірину Красавіну) зі справжньою вдовою власника ПВК "Вагнера", — стверджують автори посту.

За інформацією видання ВВС, Красавін став двійником пригожина у 2020 році. А до цього він працював гендиректором у компанії "Електротехпостач". Після початку роботи на ватажка терористів "Вагнера" він став повним тезкою пригожина, що відобразилося в російському ЄДРЮЛ (Єдиний державний реєстр юридичних осіб). ЗМІ також кажуть, що Красавін був у минулому судимий за підробку документів, а його дата народження збігається з датою народження справжнього бойовика.

Крім Красавіна у пригожина існує ще, щонайменше два двійники, але цей найпопулярніший.

Примітно, що днями відоме видання Daily Mail випустило статтю, в якій писало про теорію, що в авіакатастрофі минулого тижня загинув його двійник, а не сам керівник "Вагнера". Мовляв пригожин зараз "живий, здоровий і вільний" у неназваній країні і зараз нібито замишляє помсту путіну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що CNN побачив на знімках літака пригожина незвичайну деталь.

Теги:
#Володимир Путін #Двійник #Євген Пригожин #ПВК Вагнера