путін знову взявся за єврейську тему: нові шалені слова про Зеленського (відео)

Цього разу "нацистів" диктатор знайшов не лише в Україні

Російський президент володимир путін знову висловився про "нацизм в Україні". Він заявив, що Володимира Зеленського призначив на пост президента Захід, щоб він прикривав героїзацію нацизму у країні.

Про це та інше путін заявив під час засідання організаційного комітету "Перемога", передають росЗМІ. Він додав, що йому огидна політика "героїзації нацизму".

Так, російський диктатор упевнений, що Зеленського у президенти обрав не народ України, а поставили на цю посаду "західні куратори".

"Вони поставили на чолі сучасної України етнічного єврея з єврейським корінням і походженням. І таким чином, на мій погляд, прикривають антилюдську сутність, яка покладена в фундамент сучасної української держави. Це робить всю ситуацію огидною. Тож етнічний єврей прикриває ідеологізацію нацизму і прикриває тих, хто свого часу очолював Голокост в Україні. А це знищення 1,5 млн осіб", — сказав путін, наголосивши, що раніше вже заявляв подібні речі.

Проте не лише в Україні, на думку путіна, "звеличують нацистських злочинців". Російський диктатор також заявив, що країни Прибалтики нібито також ведуть пряму пропаганду нацизму.

Тим часом путінці-"антифашисти" у соцмережах обговорюють кандидатуру нового міністра оборони України Рустама Умерова.

Варто зазначити, що в червні цього року володимир путін взагалі назвав Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу", на що український президент у відповідь назвав путіна "королем антисемітизму".

"Начебто він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але він ніби другий король антисемітизму після Гітлера. Це каже президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію миру, і я вдячний за підтримку", - сказав український президент.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії поховали командира ПВК "Вагнера", який не приховував своїх нацистських поглядів. Він відкрито заявляв про любов до Третього Рейху та політику Гітлера.