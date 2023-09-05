"Абсолютно недієздатний": у Києві відреагували на заяви путіна про єврейське походження Зеленського та нацизм
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В Україні закликали світ засудити висловлювання глави кремля
Заяви російського диктатора володимира путіна про те, що нібито Захід "призначив" президентом України єврея для прикриття "героїзації нацизму в країні" викликали різку реакцію МЗС.
Як повідомив у своєму Facebook представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, подібні заяви лідера країни-агресорки мають бути рішуче засуджені з боку світової спільноти.
"Хронічна фіксація путіну на етнічному походженні українського президента є черговим проявом глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт", — написав він.
При цьому він наголосив, що в сучасному світі не має бути ненависті за етнічною ознакою.
Своєю чергою радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що заяви путіна є "виправданням його внутрішньої неадекватності". При цьому він додав, що російське керівництво намагається використати тему Голокосту для виправдання своїх нацистських практик, а сам диктатор перебуває у персональній реальності та відірваний від зовнішнього світу.
"Це означає, що він абсолютно недієздатний і з ним неможливо домовитися. путін не є раціональним гравцем, який коштує інвестицій у довгострокові партнерства: це має бути зрозумілим у всіх частинах світу", — зазначив Подоляк.
Нагадаємо, що в червні цього року путін взагалі назвав Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу", на що український президент у відповідь назвав путіна "королем антисемітизму".