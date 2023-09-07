Російські спецслужби проводять безпрецедентну атаку на Ізраїль

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін показав, як росіяни працюють із жителями Ізраїлю

Ізраїль останні місяці переживає безпрецедентну інформаційну атаку з боку спецслужб Росії.

Клепаються фейкові сторінки провідних видань, робляться безглузді вкидання, форсується антиукраїнська реклама. Наприклад, ось одна із тг-сіток. Це міжнародна мережа, нібито каналів новин, яка діє не тільки в Ізраїлі.

Один із їхніх постів: взяли означає українську книжку про євреїв, які служили в лавах Армії УНР, і пишуть, що мовляв українці такі антисеміти, що видали книгу про євреїв-більшовиків-чекістів, які діяли проти українців після революції 1917-1920 років.

Розрахунок на те, що івритомовні не лізтимуть і перевірятимуть цю інформацію. І тут спрацьовує закон про те, що чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї вірять, особливо якщо нескінченно її повторювати. Такі вкидання розраховані на те, щоб викликати обговорення серед ізраїльтян, на кшталт:

— Дуду, ти бачив там русня зробила фейк, як українці вбили 100500 євреїв?

— Хаха, так, тупий фейк, ще й на івриті писати не вміють.

— Ага, реально дебіли.

— Слухай, а що таке було, що таки вбивали українці євреїв…

— Та так, каламутна тема, може, й було, нічого незрозуміло, щось там із Бандерою пов’язано.

— Що, реально?

— Все може бути.

Дешеві прийоми, але, на жаль, дієві. Пригнічує, що всю цю гниль не зачищають.

У Загальній службі безпеки Ізраїлю (ШАБАК) є два відділи – арабський та єврейський. Дуже не вистачає російського відділу. Нагадаю, що ШАБАК у 50-ті роки спрямовував усі зусилля проти ізраїльської партії МАПАМ, яку підозрювали у шпигунстві на СРСР. Надалі в Ізраїлі таки було виявлено та спіймано шпигунів, які працювали на СРСР. На той самий СРСР, який безкоштовно по-горло озброював новітньою радянською зброєю Єгипет, Сирію та інші арабські країни, які прагнули буквально під чисту знищити єврейську державу.

Сьогодні історія повторюється. Москва озброює Іран, Сирію, "Хезболлу", приймає у себе на килим делегації ХАМАСу, але в ШАБАК є, як і раніше, лише арабський та єврейські відділи… Може настав час? А? Бо потім буде пізно.

Джерело: пост Левіна в Telegram